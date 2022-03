O encontro entre o Vitória e o Sporting esteve vários minutos interrompido devido a cenas de violência numa das bancadas do D. Afonso Henriques.



A polícia tomou uma posição numa das centrais do estádio, impedindo que os adeptos vimaranenses se aproximassem da zona onde estavam os adeptos dos leões. Gerou-se de pronto uma debandada na bancada que resultou em cadeiras arremessadas contra as forças de segurança.



Este episódio levou a que Fábio Veríssimo parasse o encontro entre o minuto 76 e o minuto 80. Ora veja como tudo aconteceu: