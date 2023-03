A Liga Portugal realizou, esta quinta-feira, no auditório do Estádio Municipal de Braga, mais uma edição das Jornadas Anuais, com representantes das Sociedades Desportivas dos dois escalões profissionais.

O organismo explica que as propostas de alterações regulamentares discutidas ao longo da época serão levadas ao Grupo de Trabalho Regulamentar, tendo em vista a definição de alterações nos Regulamentos da Liga.

Uma das propostas, já conhecida, passa por reduzir a Taça da Liga a um formato de Final Four, com os primeiros quatro classificados do campeonato anterior. De resto, e ainda sobre a Taça da Liga, é admitida a «possibilidade de internacionalização da prova».

Numa série de outras medidas anunciadas, destaque para o objetivo de «aumentar o número de conteúdo audiovisuais», com a Liga a levantar a possibilidade de passar a haver flash interviews por parte dos jogadores no intervalo dos jogos.

AS MEDIDAS PRETENDIDAS PELA LIGA:

Grupo de Trabalho das Competições

- Reformulação da Taça de Portugal e Taça da Liga, reduzida a uma Final Four, com possibilidade de internacionalização da prova;

- Acesso à Final Four via tabela classificativa da época transata;

- Necessidade de ajustar categorias às realidades internacionais (criação de quatro níveis de categorização);

- Importância da plataforma CAP e das Ligas Europeias para partilha de informação;

- A inscrição de agentes terá por base a acreditação via formação, num processo que deverá ser evolutivo;

- Nova redação do Enquadramento Regulamentar – Inscrições de jogadores desempregados de ‘longa duração’ – a propor no âmbito das alterações ao Regulamento de Competições 2023-24.

Grupo de Trabalho de Conteúdos e Media

- Produção do Manual de Realização Televisiva, numa aposta de melhoria do produto televisivo;

- Implementação da Plataforma de Acreditação, na qual já foram efetuados testes-piloto durante a presente temporada;

- Proposta de alteração regulamentar para que sejam indicados dois operadores de redes sociais por equipa, independentemente da condição de visitado ou visitante;

- Aumentar o número de conteúdos audiovisuais, como ‘Half Time Flash’ ou entrevistas exclusivas para a Liga TV, por forma a promover a Liga Portugal, mas sobretudo as Sociedades Desportivas.

Grupo de Trabalho de Financeiro

- Analisar o novo Modelo promovido pela UEFA (Finantial Fair Play) ao modelo interno;

- Necessidade de criação de uma estrutura autónoma, que trabalhe monotorização e implementação de um regulamento de controlo económico;

- Proporcionar uma distribuição justa e equitativa para o Futebol Profissional da, cada vez maior, receita obtida com as apostas desportivas;

- Acompanhar e sensibilizar a concretização das propostas de fiscalidade, de forma a potenciar impacto financeiro positivo para as Sociedades Desportivas;

- Rever a proposta de alteração à atual legislação, por forma a que seja promovida uma desoneração financeira dos gastos das Sociedades Desportivas;

- Analisar uma potencial solução de oportunidade para a elaboração de um programa centralizado de financiamento aos clubes.

- Efetuar follow-up e monotorização do processo do Totonegócio;

Grupo de Trabalho de Jurídico

- Necessidade de dar seguimento à revisão do CCT outorgado entre a Liga Portugal e o SJPF e a ANTF;

- Revisão global dos Regulamentos: Estatutos, Competições, Disciplinar, Arbitragem e Audiovisuais;

- Avaliar as alterações no Manual de Licenciamento implementados na época transata;

- Acompanhamento da proposta do Governo para a alteração do Regime Jurídico das Sociedades Desportivas;

- Elaborar proposta de alteração ao Regulamento de Arbitragem para acesso aos áudios e articulação com a FPF.

Grupo de Trabalho de Marketing e Comercial

- Criação de três novas propriedades comerciais: consumo de bebidas de baixo teor alcoólico nos estádios, combate à contrafação e à revenda ilegal de bilhética;

- Identificar necessidades que sejam passíveis de desenvolvimento para melhorar a experiência do adepto, por forma a aumentar o número de assistências, sobretudo jovens e famílias;

- Criar um modelo de licenciamento para produtos digitais, que possam ser explorados de forma centralizada pela Liga Portugal;

- Fomentar envolvimento de todas as Sociedades Desportivas no projeto eLiga Portugal.

Grupo de Trabalho de Planeamento Estratégico

- Avaliar as alterações efetuadas no Anuário no Futebol Profissional e melhorar a sua estrutura;

- Desenvolver e aperfeiçoar o Barómetro e Observatório da Liga Portugal, como um Centro de Estudos e Investigação do Futebol Profissional Português;

- Analisar as áreas de negócio previstas e identificar novas formas de rentabilização do novo edifício da sede da Liga Portugal;

- Identificar e monitorizar as principais entidades e linhas de incentivo existentes.

Grupo de Trabalho de Prevenção e Segurança

- Manter o acompanhamento permanente à evolução da Lei 39/2009 e às alterações legislativas da proposta de lei 44/XV;

- Promover formação contínua em matéria de segurança através da criação de orientações uniformes para o melhor desempenho das funções;

- Apostar numa crescente presença nos jogos do Diretor de Segurança da Sociedade Desportiva visitante;

- Criação de um Guia orientador direcionado aos Diretores de Segurança das Sociedades Desportivas;

- Definir as áreas de intervenção do Departamento de Segurança da Liga Portugal e identificação de boas práticas, nomeadamente ao nível da articulação de procedimentos.

Grupo de Trabalho de Tecnologia

- Analisar o sistema eLiga atual e recolher a experiência do utilizador nas plataformas para uma contínua evolução da plataforma em 2023-24;

- Necessidade de aquisição de software na área de tactical feed & tracking para todos os clubes da Liga Portugal bwin e Liga Portugal SABSEG;

- Sensibilizar as Sociedades Desportivas para comportamentos de segurança preventiva, que permitam elevar os níveis de segurança existentes nos sistemas digitais das Sociedades Desportivas;

- Desenvolver o conceito de ‘Estádio Digital’, por forma a proporcionar uma melhor experiência do adepto, assim como maior proximidade com o respetivo clube.

Grupo de Trabalho de Responsabilidade Social

- Melhoria das acessibilidades aos Estádios para pessoas com deficiência, nomeadamente no processo de bilhética, trajetos a percorrer, lugares de estacionamento, instalações e na experiência com o adepto;

- Dinamização de práticas de sustentabilidade ambiental junto dos adeptos;

- Promover a adoção de práticas que suportem a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para 2030;

- Amplificar ações de Responsabilidade Social pelas Sociedades Desportivas através da Fundação do Futebol – Liga Portugal;

- Autonomização da Responsabilidade Social, criando a sua própria estrutura, sob a forma de Fundação, assim como autonomia financeira.