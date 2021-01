O Benfica anunciou nesta terça-feira que um surto de covid-19 no Seixal provocou 17 casos positivos, entre jogadores, equipa técnica e staff, deixando nas mãos da Direção Geral da Saúde a decisão de ir ou não a jogo durante os próximos 14 dias, o período de isolamento obrigatório quando detetado um caso positivo.

Isto colocaria em causa, desde logo, o jogo do Benfica com o Sp. Braga nesta quarta-feira, em jogo das meias-finais da Taça da Liga.

Mas há mais: a começar esta quarta-feira, o período de isolamento de 14 dias terminaria no dia 2 de fevereiro, tempo durante o qual as águias têm três jogos agendados, além da partida com o Sp. Braga.

No dia 25 de janeiro o Benfica tem o jogo do campeonato com o Nacional, e três dias depois defrontaria o Belenenses para a Taça de Portugal.

Para o último dia do mês de janeiro estava marcado o outro dérbi de Lisboa, em Alvalade, frente ao Sporting, que seria o último jogo antes do fim dos 14 dias de isolamento.

Refira-se ainda que o calendário das águias aponta para o dia 3 de fevereiro, um dia depois do período de 14, o jogo com o V. Guimarães.

Calendário do Benfica:

20 janeiro

Sp. Braga-Benfica (Taça da Liga)

25 janeiro

Benfica-Nacional (Liga)

28 janeiro

Benfica-Belenenses (Taça de Portugal)

31 janeiro

Sporting-Benfica (Liga)

3 fevereiro

Benfica-V. Guimarães