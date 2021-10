Aproveitando a paragem na Liga para os compromissos das seleções nacionais, Sérgio Conceição deu o fim de semana de folga aos jogadores do FC Porto, que regressaram esta segunda-feira ao trabalho no Olival.



Os dragões retomaram a preparação para o jogo com o Sintrense, referente à 3.ª eliminatória de Taça de Portugal. O encontro vai realizar no Complexo Desportivo do Real Sport Clube, em Massamá, na sexta-feira (18h45).



Nanu foi a grande novidade no regresso ao trabalho, depois de ter representado a seleção da Guiné-Bissau.



Os seguintes jogadores continuam ausentes: Diogo Costa e Pepe (Portugal), João Mário, Vítor Ferreira, Fábio Vieira e Francisco Conceição (Portugal Sub-21), Mbemba (RD Congo), Marko Grujic (Sérvia), Matheus Uribe e Luis Díaz (Colômbia), Tecatito Corona (México) e Mehdi Taremi (Irão).



Otávio, por seu turno, continua remetido a tratamento e trabalho de ginásio.