Luís Godinho atribuiu o golo do FC Porto no clássico frente ao Benfica, que terminou empatado a uma bola, a Moussa Marega.

Aos 25 minutos da partida no Dragão, Mehdi Taremi rematou para a baliza de Vlachodimos, mas a bola desviou no avançado maliano antes de bater no poste e beijar as redes encarnadas.

Na altura, foi Taremi quem festejou o tento e o golo foi considerado da autoria do iraniano.

No entanto, no relatório do árbitro, o juiz Luís Godinho atribuiu o golo foi a Moussa Marega, decisão que já aparece na ficha de jogo disponível no site da Liga.