Figura: Taremi



Outrora herói, o goleador iraniano viveu uma noite de frustração. O avançado persa desperdiçou as duas maiores oportunidades do FC Porto no Clássico, uma delas escandalosa a passe de Corona. Ainda que Taremi tenha jogado bem de costas para a baliza e entrelinhas, preocupando-se em combinar com os colegas, a noite não foi feliz. O atacante portista ainda ameaçou uma candidatura ao Puskas, mas o pontapé de bicicleta saiu ao lado. Continua sem conseguir marcar aos leões.



Momento: Taremi desperdiça o que raramente falha, minuto 57m



A maior oportunidade do FC Porto foi inventada por Otávio e Corona, os dois homens com mais rasgo da equipa, e falhada por Taremi. Com a bola colada ao pé direito, Otávio viu Corona e deu-lhe a bola. Inteligente, o mexicano tocou de primeira para a pequena área onde Taremi, à frente de Coates, falhou na bola. Foi, quiçá, a melhor chance de golo do encontro.





Outros destaques:



Manafá: nem Pedro Gonçalves, nem Nuno Santos se viram esta noite. Manafá raramente foi ultrapassado pelo oponente que apanhou pela frente. Se defensivamente fez um jogo imaculado, ofensivamente o ex-Portimonense criou duas boas situações para desbloquear o jogo e complicou as tarefas de Nuno Mendes e Feddal. Manafá viu Adán travar um remate de golo aos 27 minutos e serviu Taremi aos 76 minutos após sentar o marroquino dos leões, mas o iraniano falhou.





Zaidu: o nigeriano cresceu com o decorrer dos minutos. Longe de fazer uma exibição notável, o lateral-esquerdo notabilizou-se com um corte importante a travar uma saída rápida do Sporting no final da primeira e por um remate cruzado a abrir a etapa complementar. Pedia-se mais a Zaidu, ainda para mais devido ao posicionamento mais interior de Otávio. Foi preterido por Díaz à entrada para o quarto de hora final.



Marega: num dos jogos mais importantes da temporada, pouco ou nada se viu do internacional pelo Mali. Marega teve pouco espaço para jogar como mais gosta: em velocidade. Quase surpreendeu a defensiva leonina a abrir o jogo, mas não foi rápido o suficiente a executar e acabou desarmado por Coates. Sem espaço, Marega acabou por sofrer e desapareceu do jogo. O jogo pedia um avançado com características diferentes e Conceição, inteligente, lançou Evanilson para o lugar do franco-maliano.



Mbemba e Pepe: o número de remates e oportunidades de golo do Sporting diz muito da coesão defensiva da dupla portista. Aliás, o lance de Matheus Nunes surgiu quando os dois estavam na área adversária. Travaram uma luta quentinha, mas sempre leal com Tiago Tomás. Velozes e com grande capacidade de antecipação, Mbemba e Pepe foram dos melhores dos campeões nacionais.