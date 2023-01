O triunfo do Sp. Braga sobre o Benfica por 3-0 foi o jogo com maior percentagem de tempo útil de jogo da 14.ª jornada da Liga, registando um total de 63,57 por cento, correspondentes a 62m19s de tempo útil.

A primeira derrota do Benfica na temporada entrou diretamente para o sexto lugar dos jogos com mais tempo útil. O Benfica passa, assim, a contar com três jogos entre os dez jogos com mais tempo útil da liga portuguesa, depois de já ter liderado o ranking da 13.ª jornada [Benfica-Gil Vicente] e também o da jornada 9 [Benfica-Rio Ave].

Neste top de jogos com mais tempo útil, destaque também para o Gil Vicente que já conta com três jogos no top-ten, tantos como o Benfica e o Sporting.

Liga: jogos com mais tempo útil de jogo

1.º Benfica-Gil Vicente (jornada 13), 68,93 por cento (65:00 minutos)

2. Sporting-Rio Ave (jornada 2), 67,93 por cento (63:12m)

3.º Benfica-Rio Ave (jornada 9): 67,47 por cento (64:37m)

4.º Gil Vicente-Portimonense (jornada 12): 66,78 por cento (64:30m)

5.º Sporting-Gil Vicente (jornada 8): 65,41 por cento (63:00m)

6.º Sp. Braga-Benfica (jornada 14): 63,57 por cento (62:19m)

7.º Sporting-Casa Pia (jornada 10): 63,46 por cento (60:30m)

8.º Vizela-Gil Vicente (jornada 4): 62,86 por cento (64:10m)

9.º Santa Clara-Sporting (jornada 9): 62,84 por cento (62:41m)

10.º Rio Ave-Sp. Braga (jornada 6): 62,78 por cento (59:41m)