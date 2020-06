O plantel do Marítimo testou negativo à covid-19 nos primeiros testes de despistagem antes de defrontar o FC Porto, na quarta-feira (21h30), em jogo a contar para a 26.ª jornada da I Liga.

O teste à equipa foi feito ao início da noite de domingo, no Estádio do Marítimo. Abrangeu jogadores, equipa técnica e restante pessoal de apoio ao plantel principal do clube.

O próximo teste, cumprindo as regras do Plano de Retoma, realiza-se esta terça-feira, 24 horas antes da deslocação ao Estádio do Dragão.

O Marítimo ocupa o 15.º lugar da I Liga, com 25 pontos.