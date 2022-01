O treinador interino do Santa Clara quer que a equipa açoriana mostre tudo o que fez de bom nas últimas épocas, porque só assim será possível surpreender nesta sexta-feira o campeão nacional Sporting.

«Para termos o melhor Santa Clara, vamos ter de ter o Santa Clara a ir resgatar tudo o que de bom foi trabalhado nesses três anos e meio. Vai ter de ser um Santa Clara a ir buscar o melhor de si. Vai ter de ser um Santa Clara fortíssimo a todos os níveis, com bola e sem bola», apontou Tiago Sousa em conferência de imprensa.

O técnico dos açorianos apelou à organização coletiva e assegurou plena motivação para o encontro que será jogado em Ponta Delgada e no qual estabeleceu como compromisso pontuar.

«Temos um Santa Clara motivado, porque vai jogar contra o campeão nacional. Uma belíssima equipa, naturalmente, em Portugal e na Europa. Portanto, é um Santa Clara de elevada tração para este jogo. Assim esperamos que este Santa Clara se manifeste dentro de campo», disse, sem responder a questões sobre a sua continuidade à frente do conjunto da ilha de São Miguel. «É um assunto que a administração poderá responder. Da minha parte está tudo dito», referiu o treinador que sucedeu a Nuno Campos no comando do Santa Clara.

O Santa Clara-Sporting joga-se nesta sexta-feira a partir das 18h30, hora de Portugal continental.