A volumosa vantagem de 10 pontos do Benfica diluiu-se em apenas duas jornadas. São agora quatro pontos para o FC Porto e seis para o Sp. Braga, neste caso ainda com confronto direto pela frente. Faltam seis jornadas, há 18 pontos em jogo e para o campeonato virar nesta reta final seria preciso algo muito raro – só aconteceu uma vez. Mas o futuro campeão também não costuma perder pontos nesta fase da forma que o atual líder perdeu.

O Benfica continua a ter a vantagem e a história do seu lado. Nunca uma equipa deixou fugir o título com os 10 pontos de distância que as águias tinham a nove jornadas do fim. Mas com quatro pontos, faltando seis jornadas, já aconteceu. Foi o FC Porto a consegui-lo, em 2012/13. Mais tarde ainda: o Benfica tinha quatro pontos de vantagem a três jornadas do fim. Mas empatou com o Estoril e depois foi ao Dragão. O golo de Kelvin virou o campeonato, confirmado pelo FC Porto na última jornada.

É um exemplo único desde que as vitórias valem três pontos, ou seja, a partir de 1995/96. Houve mais duas reviravoltas nesta fase, ambas conseguidas pelo FC Porto, mas quando a vantagem do campeão era bem menor. Em 2017/18, o Benfica chegou à 30ª jornada com um ponto de vantagem e foi ultrapassado em confronto direto no clássico, decidido no golo de Herrera. E em 2011/12, num campeonato com várias alterações na liderança, o Sp. Braga também liderava por um ponto a seis rondas do fim, mas quebrou numa reta final em que teve confrontos com os três grandes, saindo derrotado em todos. Acabaria em terceiro, com o FC Porto campeão e o Benfica no segundo lugar.

Na última década a Liga foi fértil em reviravoltas, mas aconteceram mais cedo. Em 18/19 foi o Benfica a superar sete pontos de desvantagem, na época seguinte o FC Porto devolveu a proeza e em 2015/16 também o Benfica assegurou o título ultrapassando o Sporting em duelo direto, à 25ª jornada. Aconteceu, quase sempre, com confrontos diretos entre candidatos que foram decisivos.

Campeão perder seis pontos consecutivos nesta fase é inédito

Historicamente, é frequente o futuro campeão perder pontos na reta final. Mesmo o FC Porto, dominador no ano passado, sofreu a primeira derrota ao fim de 58 jogos invicto em Braga, à 31ª ronda, naquele que podia ser aliás o primeiro «match point» para o título. Também o Sporting em 2020/21 cedeu três empates entre a 25ª e a 28ª rondas, antes de embalar em definitivo para o título. Mas neste horizonte de vitórias a três pontos nunca um futuro campeão deixou fugir seis pontos em jogos consecutivos nas últimas oito jornadas, como aconteceu ao Benfica.

Esta época, o calendário reservou uma reta final particularmente exigente para o líder. O Benfica já perdeu o primeiro duelo direto, com o FC Porto. A derrota frente ao Desp. Chaves, logo na ronda seguinte, diminuiu mais ainda a vantagem. Mas ainda recebe o Sp. Braga, na 31ª ronda. E na penúltima jornada vai a Alvalade. O Sporting está longe desta luta, a 13 pontos da liderança, mas o dérbi pode ser um dos pontos quentes da Liga.

Veja aqui o que falta jogar aos candidatos

A pressão está do lado do Benfica, não apenas em função do calendário, mas também da dinâmica de resultados – sofreu três derrotas seguidas pela primeira vez em cinco anos e ainda tem a meio da semana a decisão dos quartos de final da Liga dos Campeões com o Inter, à procura de virar a desvantagem de 2-0 da Luz.

Um campeonato decidido a três?

Esta Liga ganhou novo enredo, com FC Porto e Sp. Braga à espreita. E abre-se o horizonte de uma discussão a três, o que já não acontece há muito tempo. A última vez em que se chegou à última jornada com essa possibilidade em aberto foi em 2006/07, um campeonato com final épico.

O FC Porto, que tinha quatro pontos de vantagem a nove jornadas do fim, acabou por segurar o título. Mas depois de muita incerteza. Uma derrota com o Sporting, seguida de um empate frente ao Benfica, baralhou as contas. Os dragões ainda perderam com o Boavista, numa 27ª jornada que teve empate no dérbi. E empataram com o Paços Ferreira na última ronda. FC Porto, Benfica e Sporting chegaram à última jornada separados por dois pontos. Ganharam os três e a festa foi portista.

Duas épocas antes também houve outra decisão apertada, até final. A duas jornadas do fim da Liga 2004/05, qualquer um dos três «grandes» tinha ainda hipóteses de ser campeão. Benfica e Sporting chegaram em igualdade ao dérbi da penúltima jornada, com o FC Porto a três pontos de distância. O golo solitário de Luisão afastou em definitivo o Sporting e embalou o Benfica, que na última jornada empatou no Bessa para garantir o título.

As retas finais do campeão nos últimos 10 anos

21/22

O FC Porto assegurou o título à 33ª jornada, no clássico com o Benfica. Embalado numa série invicta de recorde, falhou o primeiro match-point, sofrendo a primeira derrota em 58 jogos frente ao Sp. Braga, à 31ª jornada.

20/21

O Sporting foi campeão à 32ª jornada, frente ao Boavista. Conseguiu segurar o título apesar de ter cedido três empates entre a 25ª e a 28ª jornada, frente a Moreirense, Famalicão e BSAD. Ainda sofreu a única derrota da época, já campeão, no dérbi com o Benfica da penúltima ronda.

19/20

O FC Porto festejou o título à 32ª ronda, com a vitória sobre o Sporting. Uma derrota com o Famalicão à 25ª ronda e um empate com o Desp. Aves duas semanas mais tarde não impediram a festa, num campeonato que os dragões viraram a seu favor mais cedo, depois de chegarem a ter sete pontos de atraso para o Benfica.

18/19

O Benfica garantiu o campeonato na última jornada, frente ao Santa Clara. Na reta final de um campeonato em que também chegou a ter sete pontos de desvantagem e virou com a vitória sobre o FC Porto à 24ª jornada, a última vez que cedeu pontos até ao título foi na ronda seguinte, no empate com a B SAD.

17/18

O empate no dérbi garantiu o título do FC Porto, à 33ª jornada. Outro campeonato decidido com várias mudanças de liderança. Depois de vencer o Sporting na 25ª jornada, o FC Porto ainda sofreu duas derrotas, com Paços e Belenenses na 26ª e na 28ª rondas, mas passou em definitivo para a frente no clássico com o Benfica, decidido no golo de Herrera. E não voltou a perder pontos.

16/17

O Benfica assegurou o título à 33ª jornada, frente ao V. Guimarães. Antes disso, empatou com o Paços Ferreira na 26ª ronda e somou mais dois empates nos clássicos: com o FC Porto à 27ª jornada, mantendo um ponto de vantagem, e depois com o Sporting à 30ª, aproveitando ainda dois empates consecutivos dos dragões.

15/16

O Benfica foi campeão na última jornada, num campeonato que também virou no último terço e em confronto direto entre candidatos, com a vitória no dérbi sobre o Sporting à 25ª jornada. Desde aí nenhuma das equipas perdeu pontos até ao final do campeonato.

14/15

O título do Benfica chegou à 33ª jornada, frente ao V. Guimarães. Depois de uma derrota à 26ª jornada, com o Rio Ave, manteve distâncias na frente, incluindo o empate no confronto direto com o FC Porto.

13/14

Num campeonato a 30 jornadas, o Benfica selou o título à 28ª ronda, frente ao Olhanense, a finalizar uma série de 11 vitórias consecutivas.

12/13

O FC Porto foi campeão na última jornada, depois de ter virado o campeonato no clássico da penúltima ronda. Antes do golo de Kelvin, o Benfica tinha quebrado uma série de nove vitórias seguidas com o empate frente ao Estoril. Perdeu cinco pontos em duas jornadas e o FC Porto, que cedeu pontos pela última vez à 23ª jornada, no empate com o Marítimo, aproveitou.