Natxo González garantiu que o Tondela «está com mais qualidade» e que vai com otimismo a Guimarães, este domingo, numa partida da 23.ª jornada da Liga.



«Hoje, felicitei os jogadores pela semana fantástica, com atitude. Estamos a retomar a qualidade do nosso jogo e amanhã [domingo] queremos demonstrá-lo no jogo», disse, na conferência de imprensa de antevisão do encontro.

O espanhol está consciente que os beirões vão visitar um campo «difícil», mas nem isso lhe retira otimismo.

«Mas, somos otimistas. Estamos a melhorar e queremos dar passos em frente para chegar às últimas jornadas, quando se decide tudo, no melhor possível, a nível individual e coletivo. Estou convencido que vai ser assim», frisou.



O técnico auriverde admitiu os vimaranenses são umas das equipas que mais prazer lhe dão ver.



«A nível futebolístico, que para mim é o mais importante, é das que mais gosto. E é lindo e motivador jogar num estádio assim, cheio de adeptos», concluiu.

O Tondela, 14.º classificado, com 24 pontos, desloca-se no domingo, pelas 20h00, ao Estádio D. Afonso Henriques, para defrontar o V. Guimarães, sétimo, com 31, em jogo da 23.ª jornada do campeonato.