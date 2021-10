O Tondela visita o Belenenses no domingo (15h30), em jogo da 8.ª jornada da Liga que será realizado no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, face ao impedimento do Estádio do Jamor.

«A equipa não perdeu a motivação nem a vontade, nem a sua ‘fome’ desde que iniciou a época, independentemente do resultado, e isso é positivo. Todas as equipas estão vivas neste momento e a maior parte das equipas que estão em baixo, são melhores de que os pontos que têm e o Belenenses é uma delas”», disse Pako Ayestarán, treinador do Tondela.

O técnico espera um adersário complicado: «Das três derrotas que teve, uma foi com o FC Porto e a outra com o Sporting. É uma equipa difícil de bater que vai dificultar muito o jogo.»

«Sabemos que dependemos do nosso foco e atenção no dia a dia, de dar o melhor em cada dia, continuar a sermos competitivos e eu tenho de ser capaz de manter a motivação do plantel», concluiu Pako Ayestarán.