Declarações de Pako Ayestarán, treinador do Tondela, na sala de imprensa do Estádio Municipal de Braga, após a derrota (3-1) frente ao Sp. Braga:

«O resultado é justo pelas ocasiões que o Braga criou. Sabíamos que o jogo ia ser difícil, mas fizemos uma primeira parte digna. Fechámos bem os espaços, tivemos duas ou três transições em que podíamos ter feito algo mais, mas no segundo tempo as baixas de Sagna e Iker (Undabarrena) comprometeram o potencial defensivo da equipa. As mudanças do Braga também nos dificultaram e foi complicado sofrer o segundo golo, que é difícil de assumir sofrer num lançamento de linha lateral. Estamos há muitos jogos a morrer à beira da praia».

[Psicologicamente pode ter interferência na equipa?] «Talvez neste jogo menos, porque no segundo tempo o Braga foi muito superior, mas nos últimos jogos temos perdido mesmo sem ser inferiores, o que é frustrante, jogos como este são menos frustrantes, porque o rival foi melhor: aplaudes e segues, mas nos jogos anteriores poderíamos ter conseguido mais. Estamos a trabalhar bem, como equipa, mas temos de prosseguir, sendo capazes de não cair».