João Rego assinou contrato profissional com o Benfica, informou o clube.



O médio, que também pode jogar na frente de ataque, cumpre a quarta época ao serviço das águias depois de ter despontado no Ourique DC.



«Agradeço a confiança do Benfica em mim. Sou benfiquista desde pequenino, e agora, com este contrato, posso finalmente dizer que sou jogador profissional e sócio do clube», disse, aos meios do clube encarnado.



João Rego, de 16 anos, é internacional sub-17 português e joga atualmente na equipa de sub-17 do Benfica.