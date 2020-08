O Boavista está a negociar a contratação de Nuno Santos junto do Benfica.

Segundo apurou o Maisfutebol, os axadrezados estão a finalizar o empréstimo do jovem de 21 anos. Ora uma vez que o médio chegará cedido pelo Benfica, isso inviabiliza o empréstimo de Tomás Tavares.

Tal como o nosso jornal escreveu, os dois clubes conversaram sobre o lateral-direito.

As duas possibilidades estavam em cima da mesa, mas ao que tudo indica será Nuno Santos a assinar pelo Boavista, por empréstimo do Benfica. Os regulamentos só permitem um acordo deste tipo entre clubes da Liga, o que afasta, por isso, a possibilidade de Tomás Tavares rumar também ao Bessa.

Nuno Santos iniciou a formação no Boavista (teve uma curta passagem pelo FC Porto) e saiu para o Benfica, clube onde cumpriu toda a formação. Sem nunca ter alinhado pela equipa principal das águias, o campeão europeu de sub-19 rodou no Moreirense na segunda metade da última época – um golo em 14 partidas.



O emblema nortenho está ainda a tentar as contratações de Javi Garcia e de Bruno Alves.