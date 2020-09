O Famalicão oficializou a contratação de Edwin Herrera, lateral-esquerdo de 22 anos cuja transferência já tinha sido confirmada pelo representante do jogador em declarações à Radio Caracol.

Herrera chega ao clube minhoto por empréstimo do Independiente Santa Fé, equipa de Bogotá, capital da Colômbia.

O Famalicão fica com opção de compra do passe do jogador no final do empréstimo que é válido até junho de 2021.