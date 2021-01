O Famalicão oficializou a contratação de Ivo Rodrigues, conforme foi noticiado pelo Maisfutebol em tempo oportuno.

O extremo de 25 anos regressa assim a Portugal, oriundo dos belgas do Antuérpia, clube que representou nas últimas três épocas.

Formado no FC Porto, Ivo Rodrigues jogou ainda no V. Guimarães, no Arouca e no P. Ferreira.

«Sou mais um para ajudar o clube a chegar a lugares superiores na classificação e a deixar marca no futebol português. A equipa gosta de ter muita bola e assumir o jogo e considero que essas são características que encaixam no meu estilo de jogo», disse em declarações ao site do clube.