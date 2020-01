Ricardo Vaz Tê, avançado português que acabou de conquistar a segunda liga chinesa, foi apresentado esta segunda-feira como reforço do Portimonense.

O avançado de 33 anos assinou contrato por época e meia, ou seja, até 2021.

Vaz Tê deixou Portugal com apenas 17 anos, rumo a Inglaterra, sem nunca ter jogado na Liga Portuguesa. Jogou sete temporadas no Bolton, depois prosseguiu a carreira na Grécia, Escócia, Turquia e China onde, na última época, foi campeão do segundo escalão.

Nos últimos cinco anos, Vaz Tê conta com um total de 110 partidas e 52 golos marcados ao serviço dos turcos do Akhisar e dos chineses do Henan Jianye e Qingdao Huanghai.

No Portimonense, Ricardo Vaz Té será uma alternativa a Jackson Martínez que tem jogado com muitas limitações na corrente temporada.