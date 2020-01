Bruno Lopes, treinador do Portimonense, em declarações aos jornalistas após a derrota com o Belenenses por 2-1 no Jamor:

«Entrámos um tanto ou quanto nervosos e ansiosos devido à situação em que estávamos. Depois equilibrámos, tivemos algum ascendente. Antes de estarmos a perder por 1-0 temos uma oportunidade clara.»

O empate seria o resultado mais justo.»

[Fernando esteve para entrar ainda na primeira parte. Porque é que a substituição foi «congelada?]

«Havia outro jogador que estava com dificuldades, mas fez sinal positivo. Se era o Jackson? Não era no Jackson.»

[Sobre a condição física de Jackson, que jogou em sofrimento]

«O Jackson é um jogador importantíssimo. Tem as suas limitações, mas há sempre uma consonância direta com o jogador e o nosso departamento médico. Com o Jackson nunca estamos com um jogador a menos. Pode resolver um jogo com a sua qualidade individual. É um exemplo, não só como jogador, mas pelas qualidades humanas, sobretudo para os mais jovens, que estão a começar.»