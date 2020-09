O Nacional oficializou a contratação de Vincent Thill, médio de 20 anos, contratado ao Metz. Formado no clube francês, Thill tem 31 internacionalizações pelo Luxemburgo e marcou três golos, tendo assinado por quatro épocas pelos insulares.

Na época passada, o jogador esteve emprestado ao US Orléans, clube no qual fez 20 jogos e marcou um golo.

Refira-se que o reforço do Nacional estreou-se no principal escalão francês com apenas 16 anos, tendo-se tornado no primeiro jogador nascido em 2000 a estrear-se num campeonato das grandes ligas.