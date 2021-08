Apesar do forte interesse do Torino em Adel Taarabt, o médio marroquino vai manter-se no Benfica nesta temporada.

Sabe o Maisfutebol que o Benfica não vai libertar o marroquino, que vê igualmente com bons olhos a permanência nos encarnados.

Apesar de ter perdido alguma preponderância no meio-campo das águias desde a chegada de João Mário, Taarabt continua a ser chamado com regularidade por Jorge Jesus, que o utilizou em todos os sete jogos oficiais realizados pela equipa em 2021/22 (três deles, incluindo o último com o PSV, a titular.

Apesar do assédio da equipa italiana e da vontade manifestada por Ivan Juric, técnico croata que trabalhou com Taarabt em 2016/17 e 2017/18 quando o jogador esteve cedido pelo benfica ao Genova, a decisão está tomada pelo responsáveis encarnados.

Adel Taarabt tem contrato válido com o Benfica até ao verão de 2023 e foi «recuperado» por Bruno Lage na segunda metade da época 2018/19, altura em que se estreou oficialmente pelos encarnados apenas na quarta época de ligação ao clube.

Na época passada, já sob o comando de Jorge Jesus, esteve presente em 42 jogos, um máximo de carreira desde 2010/11.