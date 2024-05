Santiago, o filho mais velho da união de Frederico Varandas com a sueca Katarina Larsson, tomou conta do relvado durante a festa de consagração dos novos campeões nacionais. O pequeno fez questão de fazer um golo, o qual foi festejado à grande: com o festejo de Gyokeres.

Depois disso, o pai deu-lhe um grande abraço, num momento ternurento entre pai e filho. Mais tarde, Frederico Varandas acompanhou o erguer da taça de campeão com o pequeno Santiago ao colo, sendo tudo gravado para a eternidade pela mãe, que acompanhou todo o dia grande do Sporting ao lado do filho.