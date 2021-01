Jesus Corona, avançado do FC Porto, encabeça a lista dos jogadores mais valiosos da Liga portuguesa, segundo os valores atribuídos pelo site Transfermarkt. O internacional mexicano está avaliado em 30 milhões de euros, numa lista dominada por Benfica e FC Porto que, no conjunto, contam com dezoito jogadores da lista dos 25 mais valiosos que jogam em Portugal.

O Benfica é o clube mais representado nesta lista de 25 jogadores, com um total de dez futebolistas, quatro deles nos cinco primeiros lugares. Segue-se o FC Porto, também bem representado com 8 jogadores, cinco deles nos dez primeiros lugares.

Esta lista fica completa com mais quatro jogadores do Sporting, dois do Sp. Braga e um do V. Guimarães.

