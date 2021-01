O Benfica cumpriu neste sábado à tarde mais um treino com vista ao jogo com o Sporting em Alvalade e o plantel liderado provisoriamente por João de Deus ainda não contou com Helton Leite.

O guarda-redes brasileiro terminou neste sábado o período de isolamento de dez dias devido a infeção por covid-19, mas ainda não trabalhou com os companheiros, sendo expectável que regresse no domingo, véspera do dérbi.

Já integrados nos trabalhos deste sexta-feira estão Nicolás Otamendi e Nuno Tavares. O central argentino e o lateral português falharam os últimos três jogos (Sp. Braga, Nacional e Belenenses), mas já deverão entrar nas opções para o jogo grande da 16.ª jornada da Liga.

Ao que tudo indica, Helton Leite deverá receber luz verde para o dérbi, onde deverá reassumir o lugar na baliza que foi entregue a Mile Svilar nas últimas duas partidas.

Depois de ter chegado a ter dez jogadores infetados em simultâneo, o clube encarnado tem agora quase todo o plantel livre do vírus.

Odysseas Vlachodimos cumprem dez dias de isolamento na segunda-feira, pelo que não estão liminarmente afastados do jogo de Alvalade, embora esse cenário seja improvável, não só por ser natural que não estejam nas melhores condições físicas depois de quase uma semana e meia de isolamento, mas também porque nesse dia serão submetidos, à semelhança de todos os restantes colegas que passaram pela mesma situação, a uma bateria de testes, nos quais se incluem exames cardiológicos e de função pulmonar para despistar eventuais sequelas da covid-19.