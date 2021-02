Luca Waldschmidt integrou a sessão de trabalho do Benfica na sexta-feira e pode regressar às opções de Jorge Jesus para a deslocação do Benfica ao terreno do Moreirense.

Recorde-se que, após o jogo com o Estoril para a Taça de Portugal, o técnico das águias referiu que o avançado alemão ia «voltar rapidamente» e a boa nova para os adeptos benfiquistas foi confirmada pelo clube através das redes sociais, onde é possível ver Waldschmidt a trabalhar com bola com os restantes companheiros.

Luca Waldschmidt esteve a contas com um traumatismo no pé esquerdo, problema contraído no jogo da Taça de Portugal com o Belenenses - no qual regressou de paragem motivada por infeção de covid-19 - e que o afastou das últimas quatro partidas.