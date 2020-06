O FC Porto continuou, esta segunda-feira de manhã, a preparação para o jogo frente ao Famalicão, da 25.ª jornada da Liga.



Francisco Meixedo, Fábio Vieira e João Mário voltaram a estar às ordens de Sérgio Conceição. De resto, o técnico portista apenas não pôde contar com Marcano que realizou tratamento à rotura do ligamento cruzado do joelho direto.



Os líderes da Liga voltam a trabalhar esta terça-feira, às 10h30, no Olival. Duas horas depois, Sérgio Conceição vai realizar a conferência de imprensa de antevisão à visita dos dragões a Vila Nova de Famalicão.



O Famalicão-FC Porto está agendado para quarta-feira, às 21h15.