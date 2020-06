O FC Porto regressou esta sexta-feira aos treinos, no Olival, já com os olhos postos no Marítimo, próximo obstáculo dos dragões na defesa do topo da classificação, depois de na jornada da retoma a equipa de Sérgio Conceição ter perdido a vantagem de um ponto para o Benfica.

Marcano é o único jogador entregue aos cuidados do departamento médico, com o boletim clínico do clube a indicar que o defesa espanhol continua a realizar tratamento à lesão contraída no joelho direito.

O FC Porto volta a treinar este sábado, pelas 10h30, em mais um passo na preparação para a receção ao Marítimo, jogo da 26.ª jornada da Liga marcado para as 21h30 da próxima quarta-feira.