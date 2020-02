Danilo e Aboubakar continuam a trabalhar de forma condicionada a dois dias do clássico com o Benfica, marcado para sábado, para o Estádio do Dragão.

Tanto o médio como o avançado dividiram o trabalho entre o ginásio e o relvado, mas ainda de forma limitada, continuando em dúvida para o grande jogo da 20.ª jornada. Além destes dois jogadores, o boletim clínico do clube conta ainda com Pepe que fez apenas tratamento e trabalho no ginásio.

O FC Porto volta a treinar esta sexta-feira, pelas 11h30, no Olival, antes de Sérgio Conceição apresentar-se diante dos jornalistas para fazer a antevisão do clássico, numa conferência de imprensa que está marcada para as 13h00.