Figura: Trincão



Que talento! Um golo e uma assistência em dois minutos fazem o campeão europeu de sub-19 a figura da partida. Aliás, a distinção estava entregue logo aos dez minutos: Trincão fez um golo de fora da área – ainda que Iago tenha contribuído com um desvio que fez a bola passar por cima de Pasinato – e desenhou toda a jogada do 2-0 (ver momento do jogo). Além disso, Trincão ficou perto do bis e fez vários passes prometedores aos quais os seus colegas não deram o melhor seguimento. Tem um pé esquerdo difícil de resistir e provou-o esta noite.



Momento: Rui Fonte resolve a… 80 minutos do final, 10 minutos



Dois minutos após o 0-1, o Sp. Braga chegou ao segundo golo. João Aurélio errou o passe no meio-campo ofensivo e Trincão ficou com a bola. O extremo driblou Filipe Soares, furou pela zona central, abriu em Murilo e ofereceu linha de passe à frente. O colega respeitou (e bem) a desmarcação e devolveu o passe a Trincão que cruzou rasteiro para o desvio fácil e certeiro de Rui Fonte. O Moreirense ainda reduziu, mas nunca ameaçou verdadeiramente o empate.





Outros destaques:



Rui Fonte: fez um golo que é o que se exige de um avançado. Fonte passou grande parte do tempo a funcionar como «parede» para as jogadas ofensivas do Sp. Braga, tocando, tocando e tocando. À única oportunidade que teve fechou o jogo, logo aos dez minutos. Importante, claro. Marcou o quinto golo da temporada.



Rosic: de assobiado na primeira parte a aplaudido na segunda. O futebol é uma montanha-russa de emoções no relvado e sobretudo, nas bancadas. O central estava a ter um reencontro infeliz com a antiga equipa até ao golo anotado que relançou a partida a vinte minutos do final. O sérvio não festejou e levantou os braços, pedindo desculpa.



Fábio Abreu: desperdiçou a melhor oportunidade de todo o jogo a favor do Moreirense. É justo escrever-se que trabalhou muito, segurou bem a bola e permitiu a subida da sua equipa e mostrou bons pormenores. Ainda assim, o avançado ficará sempre ligado ao lance desperdiçado na cara de Matheus que podia relançar o jogo.



Palhinha: perdeu-se a conta às bolas que recuperou e aos duelos que ganhou. Não deu espaço a Alex e Filipe Soares que sentiram dificuldades para encontrar linhas de passe no sector ofensivo. O médio foi importante, sobretudo quando o Sp. Braga sofreu no jogo. Está feito um senhor jogador.