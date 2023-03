O treinador do Vizela, Tulipa, sublinhou esta sexta-feira a importância de a equipa ter bola no duelo frente ao Sporting de Braga, a contar para a 24.ª jornada da I Liga.

«Queremos um padrão que nos permita pontuar. Não queremos fugir muito da nossa essência, das nossas individualidades, mas vamos encontrar um adversário competente. Vai ser fundamental termos a bola por algum tempo», disse, na antevisão ao encontro marcado para as 20h30 de sábado, em Vizela.

Até ao momento, o Vizela perdeu todos os desafios com os quatro primeiros classificados da I Liga e o técnico reconheceu que a sua equipa tem vacilado nos minutos finais desses jogos, algo que pretende ver melhorado a partir de sábado. «Conseguimos ser competitivos e estivemos até à última para concretizar pontos contra essas equipas. A parte final desses jogos tem sido quase sempre madrasta para nós. Nesses 10 a 15 minutos finais, temos de estar mais concentrados», admitiu, em alusão a jogos contra Benfica, FC Porto, Sp. Braga e Sporting.

Anderson está de volta às opções para a defesa, mas outro central, Bruno Wilson, falha a receção aos bracarenses. Dentro disto, Tulipa prometeu um onze inicial com «solidez defensiva», mas também uma equipa com dimensão ofensiva. A propósito, Tulipa enalteceu a prestação de Pedro Ortiz frente ao Estoril, na sua estreia a titular pelos minhotos, no jogo que terminou com vitória vizelense por 3-0 no passado sábado.

«Fez um excelente jogo. Uma equipa que gosta de ter bola sente-se confortável com as características do Pedro. Depois, toda a gente treina com vontade e interpreta a nossa forma de jogar. A equipa mostra inteligência suficiente para fazer readaptações. Devemos conhecer o jogo quando temos bola, como quando não a temos», observou.

À frente do Vizela desde dezembro de 2022, o técnico assumiu ainda o objetivo de pelo menos realizar uma segunda volta com os mesmos 21 pontos da primeira.

O Vizela, nono classificado com 29 pontos, recebe o Sp. Braga, terceiro com 52, num jogo que tem arbitragem de Artur Soares Dias. Siga o encontro, ao minuto, no Maisfutebol.