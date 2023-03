César Peixoto, treinador do Paços de Ferreira, explicou que dedicou mais tempo à parte mental para preparar a receção ao Santa Clara, reconhecendo que o jogo da 24.ª jornada da Liga será mais uma final para os castores.

«Precisávamos de duas vitórias seguidas para consolidar a nossa melhoria, já tivemos até uma ou duas oportunidades de passar os nossos adversários, mas, mais do que o rendimento ou a ideia, a parte mental e a ansiedade dos pontos têm sido inimigos de nós próprios. Por isso, trabalhámos muito esta semana em termos mentais», destacou o treinador na conferência de antevisão ao jogo de sábado.

O técnico pacense continua a insistir que «a equipa está competitiva, unida, acredita no processo e (os jogadores) neles próprios», assegurando que «não está no pensamento perder» diante do Santa Clara, contra quem disse ter um grupo «de certeza absoluta preparado».

«Foi uma semana mais curta, porque chegámos tarde de Lisboa [depois do jogo com o Casa Pia], foi praticamente recuperar e pouco treinámos. É um jogo extremamente importante para nós como para o Santa Clara, que tem as mesmas ambições, e vai ser uma final para as duas equipas», sublinhou.

César Peixoto recusou, no entanto, o carater definitivo de um eventual tropeção nos objetivos de permanência do Paços, afastando logo os pensamentos negativos.

«A equipa vai estar forte e fazer um bom jogo, com certeza absoluta. Em casa, com o apoio dos nossos adeptos, vamos conseguir», referiu o técnico.

Sobre o adversário, diretamente envolvido nas contas da permanência, César Peixoto falou de uma «boa equipa», mas que «não tem estado tão bem», na certeza de que «o Santa Clara vai dar muito trabalho».

«Espero que [o Santa Clara] pode vir especular com o jogo e tentar jogar com dois resultados. Não está no seu melhor momento, mas é uma equipa forte nas bolas paradas, com jogadores rápidos na frente e vai dar muito trabalho», concluiu.

Matchoi, lesionado, é o grande ausente entre os eleitos de César Peixoto para o jogo que que tem início marcado para as 15h30 deste sábado.