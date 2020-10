O dérbi do Minho neste domingo não terá público nas bancadas de Guimarães. O Vitória entra com sete pontos, mais um do que o Sp. Braga, mas João Henriques considera que a sua equipa jogará «coxa».



«Ficamos tristes com a ausência do público. Toda a gente em Guimarães queria estar a apoiar o Vitória neste jogo tão especial. Também precisamos dessa ajuda. Não podemos ter esse acréscimo de qualidade ao jogo. O Vitória vai entrar coxo, porque não tem os seus adeptos ao lado, mas, mesmo com essa adversidade, vamos brindá-los com um bom jogo e com uma vitória», afirmou o treinador do Vitória na antevisão ao jogo de domingo [20 horas].



Nestes jogos, os resultados são sempre imprevisíveis, mas João Henriques admite que as duas equipas estão em fases diferentes no seu processo de evolução.



«No último ‘onze' que apresentou, o Sp. Braga teve oito jogadores que estão há três ou mais anos em Braga. Só teve um reforço [Iuri Medeiros] de início. É uma equipa estável em que, apesar do novo treinador, há conhecimento mútuo. É uma vantagem grande para os jogos deste campeonato.»



Em sentido contrário, e apesar da vitória no Bessa, João Henriques diz que o Vitória tem muitos jogadores «a precisar de tempo».



«Quem chegou tem de entender o clube e a sua dimensão. Temos 12 treinos, o que é muito curto para o que queremos efetuar. A cada dia, o ‘chip' dos jogadores está com cada vez mais informação. Estamos cada vez mais competentes. Mas vai haver retrocessos e depois novo crescimento.»



O Vitória de Guimarães-Sp. Braga joga-se na Cidade Berço neste domingo, pelas 20 horas, e será seguido AO MINUTO no Maisfutebol.