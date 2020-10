O Vitória de Guimarães foi punido esta quinta-feira com três jogos à porta fechada pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), na sequência dos insultos racistas dirigidos a Marega no decorrer do jogo com o FC Porto, em fevereiro passado,

Questionada pela agência Lusa, a APCVD confirmou já ter sido «proferida e notificada ao arguido a decisão final» do processo decorrente do jogo entre minhotos e portistas, a 16 de fevereiro último, a contar para a edição de 2019/20 da Liga.

«Por despacho exarado em 20 de outubro de 2020, foi aplicada ao Vitória Sport Clube, Futebol SAD a coima de 55 mil euros, bem como a sanção acessória de realização de três espetáculos desportivos à porta fechada, com início do cumprimento da sanção acessória após regresso do público aos espetáculos desportivos», lê-se na resposta à Lusa da APCVD.

Esta decisão é, no entanto, passível de recurso, dispondo o Vitória de Guimarães de «um prazo de 20 dias para eventual impugnação judicial».

O caso ocorreu há oito meses, no Estádio Dom Afonso Henriques, em Guimarães, durante o jogo entre o V. Guimarães e o FC Porto, que os dragões acabaram por vencer por 2-1.

Por volta dos 70 minutos, pouco depois de ter marcado o golo da vitória, Marega, que já representou o Vitória, pediu para ser substituído e acabou mesmo por abandonar o relvado, agastado com cânticos de natureza racista que lhe estavam a ser dirigidos por adeptos do Vitória, com sons a imitar macacos.

O caso também originou uma investigação da Polícia de Segurança Pública (PSP) às câmaras da videovigilância do estádio vimaranense, com a colaboração do Vitória, de forma a serem identificados os eventuais autores dos insultos racistas e um processo-crime do Ministério Público (MP) «por atos de discriminação racial».

Três adeptos do emblema vimaranense estão a ser julgados no Tribunal de Guimarães, pelo crime de discriminação e incitamento ao ódio e à violência, punido com pena de prisão de seis meses a cinco anos, desde 25 de setembro.