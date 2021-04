Os 25 pontos do Tondela, quatro acima da zona de despromoção, não sossegam o treinador Pako Ayestarán. O espanhol sabe que a equipa não pode facilitar e que a visita a Guimarães encerra óbvios perigos.



«A motivação é máxima e o objetivo é muito importante, não só para cada um de nós, como para o clube, para a cidade, então sabemos da nossa responsabilidade e temos de ter claro que o risco está aí», disse o treinador dos beirões, inquieto pela classificação ainda apertada da equipa.



«Temos de ser conscientes de que esse risco também é nosso e disse-o aos jogadores esta semana e, por isso, temos de nos preparar ao máximo nível para não falhar e esse é o objetivo.»



O Vitória tem 35 pontos, mais dez do que o Tondela, e uma equipa «com dados muito bons na posse de bola e nos remates», apesar dos últimos maus resultados.



Salvador Agra cumpre castigo e é baixa importante no ataque do Tondela. O jogo realiza-se em Guimarães, no domingo, pelas 17h30.