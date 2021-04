O treinador do Vitória de Guimarães, João Henriques, afirmou este sábado que os minhotos respiram «confiança» à partida para os dez últimos jogos da I Liga, com o foco de ainda poder chegar ao quinto lugar, pertença do Paços de Ferreira. Para já, vem aí o Tondela, na 25.ª jornada.

Após uma sequência de nove jogos em que só venceu um, frente ao Boavista, a equipa de Guimarães aproveitou a paragem no campeonato para ter «duas semanas boas de trabalho» e para focar-se «jogo a jogo na conquista dos pontos».

«Nestas últimas semanas, a equipa focou-se num único objetivo, o de conquistar três pontos frente ao Tondela. Todo o grupo está muito focado nos objetivos do clube e nas tarefas individuais e coletivas. O clube respira confiança para enfrente este último ciclo», disse Henriques, em videoconferência de imprensa, no lançamento do encontro com os beirões.

O Vitória, sexto na classificação, soma 25 pontos, menos nove que o Paços. Contudo, Henriques prefere olhar, não para a tentativa de anular necessariamente essa distância, mas sim no caminho e no que o seu conjunto pode «controlar», porque ninguém pode «conquistar nove pontos num jogo».

«Este jogo vale três pontos. Depois vemos se nos aproximamos do adversário à frente. Mas não nos compete olhar para os jogos do adversário. A nossa única preocupação é no próximo jogo, vencer, de preferência com a baliza a zeros», disse o técnico, antevendo um Tondela com uma equipa «bem organizada» e «jogadores com qualidade». A equipa de Pako Ayestarán está no 12.º lugar, com 25 pontos.

Para este jogo, Pepelu, que passou precisamente pelo Tondela na última época, é baixa devido a castigo (viu o quinto amarelo na jornada anterior, ante o Sporting).

O V. Guimarães-Tondela joga-se a parti das 17h30 de domingo, no Estádio D. Afonso Henriques. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.