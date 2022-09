O minuto nove do V. Guimarães-Santa Clara, esta sexta-feira, no duelo que abriu a 6.ª jornada da I Liga, ficou marcado por um gesto de fair-play do futebolista brasileiro Gabriel Silva, da equipa açoriana.

Num lance ofensivo do Santa Clara, o jogador de 20 anos cedido pelo Palmeiras cruzou do lado direito, a bola bateu em cheio na cara de André Amaro – que ficou logo em dificuldades caído no relvado – e Gabriel Silva, que voltou a ficar com a bola, atirou-a para fora, interrompendo o ataque para que Amaro recuperasse e fosse assistido.

O gesto mereceu palmas no Estádio D. Afonso Henriques, nomeadamente dos adeptos presentes nas bancadas.

O V. Guimarães venceu por 1-0, com um golo de Anderson Silva.