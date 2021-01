O treinador do Moreirense garantiu que os casos de quatro jogadores do Moreirense que foram apanhados pela GNR a almoçar num restaurante e, por isso, a violar as regras de confinamento, foi resolvido pelo clube minhoto com «responsabilidade».

«O futebol tem sido um exemplo, e vai continuar a ser, do respeito pelas normas da Direção-Geral da Saúde (DGS) e do país. Efetivamente, essa foi uma situação que se passou e que foi resolvida internamente com responsabilidade e todas as exigências que acarretam. Estamos serenos em relação a isso», afirmou Vasco Seabra.

O treinador da equipa minhota fazia a antevisão ao jogo com o Sp. Braga, agendado para esta segunda-feira no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas, tendo negado que o Moreirense esteja em vantagem por poder apresentar-se mais fresco devido ao facto de os arsenalistas terem um calendário mais apertado.

«A seguir ao Sp. Braga, teremos outro jogo passadas 72 horas, portanto nem posso estar a olhar para isso como alguma condicionante. Percebo as razões do Carlos Carvalhal, porque são jogos atrás de jogos, mas sei que tem soluções para que essa gestão seja feita e a equipa mantenha a qualidade», abordou, deixando elogios à equipa adversário, que disse ter um «excelente treinador e um «plantel recheado de qualidade». «Falar do Sp. Braga é falar de qualidade de jogo e de processo. Será um desafio em que acresce uma oportunidade de nos desafiarmos contra uma das melhores equipas do país. É disso que este grupo gosta, e é neste registo que daremos o melhor de nós para transmitir a imagem daquilo que queremos ser», vincou, garantindo ir à luta pela conquista dos três pontos.

«Respeitamos o nosso adversário, mas iremos com toda a ambição de disputar o jogo. Procuramos evidenciar as dinâmicas coletivas do Braga, para que tenhamos noção daquilo que iremos encontrar e possamos feri-lo da maneira idealizada, sabendo que a qualidade do processo reflete a qualidade dos jogadores nas suas decisões», disse.

Vasco Seabra, que não poderá contar com Pedro Amador, Sori Mané, André Luís, Pedro Nuno e Fábio Pacheco, este último a cumprir castigo, comentou ainda a possível saída de Filipe Soares da equipa até ao final do mercado de transferências, que fecha nesta segunda-feira.

«Queremos sempre o melhor para os nossos jogadores e valorizar os ativos do clube. É sinal de que o trabalho está a ser bem feito e ficamos felizes com aquilo que está a acontecer. É mais uma notícia que o Filipe encara com toda a tranquilidade, mas claro que não queremos nesta altura mexidas no plantel, porque confiamos nele», concluiu.