O Sporting fechou a vitória no Estádio Cidade de Barcelos, ante o Gil Vicente, no terceiro e último minuto de compensação, com um golo de Daniel Bragança: foi o 3-0 final no duelo da 15.ª jornada da I Liga.

Bragança, médio de 22 anos, fez, ao seu 45.º jogo oficial pela equipa principal do Sporting, o primeiro golo. Um remate frontal, rasteiro e bem colocado após passe de Paulinho, bateu Ziga Frelih.