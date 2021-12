O Sporting venceu o Gil Vicente em Barcelos (0-3), em encontro referente à 15.ª jornada da Liga. Nuno Santos (53m), Gonçalo Inácio (64m) e Daniel Bragança (90+3m) foram os autores dos golos leoninos na etapa complementar.



O jogo ficou marcado por duas expulsões - Fujimoto e Luís Neto - e um penálti falhado por Pedro Gonçalves ainda na primeira parte. O internacional português permitiu a defesa de Frelih.



Ruben Amorim lançou Nuno Santos após o cartão vermelho mostrado a Neto e seria o esquerdino a inaugurar o marcador, após o intervalo, beneficiando de um desvio de Lucas Cunha.



O campeão nacional chegaria ao segundo golo ao minuto 64. Pote rematou à entrada da área, a bola desviou em Gonçalo Inácio e entrou na baliza do Gil Vicente.



Daniel Bragança, que saiu do banco de suplentes, fixou o resultado final já no período de descontos.



Com este resultado, o Sporting isola-se na liderança da Liga, à condição, uma vez que o FC Porto joga apenas no domingo, no reduto do Vizela.