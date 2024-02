O Gil Vicente venceu com reviravolta o Estoril (3-1), no António Coimbra da Mota, numa partida da 22.ª jornada da Liga.



Os «canarinhos» marcaram primeiro por intermédio de Alejandro Marqués, mas os gilistas responderam com golos de Gabriel Pereira, Félix Correia e de Alipour.



Veja o resumo da partida: