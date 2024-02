Quando o Estoril marcou logo aos 22 segundos da segunda parte, por Alejandro Marqués, tudo levava a crer que a equipa de Vasco Seabra ia partir para o regresso às vitórias na Liga, depois de uma derrota por 2-1 frente ao Boavista.

Acabou por não ser nada assim, uma vez que os estorilistas tiveram 10 minutos verdadeiramente infernais, que acabaram por custar caro ao emblema da casa. Tudo começou aos 59 minutos, e na sequência de um pontapé de canto, onde a bola acabou nos pés de Gabriel Pereira, que aproveitou para atirar para o fundo da baliza.

Como se não bastasse, aos 65 minutos, Rodrigo Gomes foi expulso e mudou por completo o rumo dos acontecimentos, após ter tentado jogar a bola. A verdade é que acabou por acertar com os pitons no peito de Touré e viu o cartão vermelho direto. O camisola 21 pediu depois desculpa aos seus adeptos, que tiveram razões para levar as mãos à cabeça quatro minutos volvidos.

Aos 69 minutos, Murillo serviu de bandeja Félix Correia, que só teve de encostar para as redes dos canarinhos para confirmar a cambalhota gilista no encontro da Amoreira, que ainda teve mais um golo.

O Estoril começou por cima e até enviou uma bola à trave por João Marques, mas acabou o jogo completamente desnorteado. Exemplo disso foi, já no tempo de compensação, a falha de comunicação entre Bernardo Vital e Dani Figueira, que Alipour aproveitou para fazer o 3-1 final.

Depois de três derrotas consecutivas, o Gil Vicente regressa, assim, às vitórias na Liga, enquanto o Estoril soma o segundo desaire seguido no campeonato.