O treinador do Gil Vicente, Vítor Campleos, quer uma equipa com capacidade para corrigir erros e ter uma entrada mais forte nos jogos, a começar já pela visita ao Estoril, no jogo da 22.ª jornada da I Liga agendado para domingo.

Depois da derrota caseira ante o Vizela (0-1) na jornada anterior, que deixou Campelos desapontado com o resultado e que impediu a equipa de ir para um lugar mais tranquilo na tabela, o técnico quer que o seu conjunto cresça com os erros.

«Não entrámos bem nesse jogo e sofremos um golo consentido. Na segunda parte, impusemos um sentido único, mas, com a ânsia de querer ganhar, não tivemos tanto discernimento a finalizar. Era um jogo que devíamos ter vencido. Temos de apreender e crescer com os erros e entrar mais fortes já nesta partida», disse Vítor Campelos, na antevisão ao desafio, falando num campeonato que «está muito competitivo e equilibrado» e antecipando «um duelo difícil, frente a um adversário que tem mostrado competência e feito coisas boas».

«O Estoril tem um leque de excelentes jogadores, com boa capacidade técnica. Privilegia a posse e explora bem a profundidade. Temos de estar sempre organizados e atentos. Sabemos o nosso objetivo e a nossa meta, que passa por conquistar os três pontos», disse Vítor Campelos.

«O campeonato está a “todo a vapor” e uma vitória pode colocar-nos numa posição confortável na tabela. Mas, mesmo ganhando ao Estoril, todos os outros jogos vão ser importantes até atingirmos a marca dos 35 pontos», analisou o técnico, não mostrando preocupação com o facto de o Gil Vicente ter apontado apenas um golo nos últimos três jogos. Se reconheceu que no duelo com Benfica, na Taça, a produção ofensiva não foi grande, vincou que nos embates com Vitória de Guimarães e Vizela, para o campeonato, «a equipa produziu suficientes oportunidades para marcar e conseguir outros resultados».

Zé Carlos, Kiko Pereira e Depú (lesionados) e Martim Neto (castigado) são baixas no Gil para o jogo com o Estoril.

O Estoril-Gil Vicente, duelo que opõe o 12.º classificado com 21 pontos ao 11.º com 22, joga-se a partir das 18 horas de domingo, tem arbitragem de Iancu Vasilica e pode ser seguido, ao minuto, no Maisfutebol.