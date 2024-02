O Sp. Braga voltou aos triunfos frente ao Farense (2-1), num jogo da 22.ª jornada da Liga.



Depois de João Moutinho ter falhado um penálti na primeira parte, Simon Banza adiantou os bracarenses 62 minutos. No entanto, os algarvios igualaram a contenda por Belloumi à entrada para os 15 minutos finais.



Cher Ndour, que havia saltado do banco após o 1-1, estreou-se a marcar e deu a vitória ao Sp. Braga aos 89 minutos.



Veja o resumo do encontro: