O Arouca bateu o Rio Ave por 3-0, na primeira mão do play-off da Liga.



O conjunto da casa chegou ao intervalo a vencer por 1-0 graças a um golo de Pité. Na segunda parte, a equipa orientada por Armando Evangelista aumentou a vantagem com golos de Velázquez e de André Silva.



O jogo da segunda mão joga-se este domingo, em Vila do Conde.