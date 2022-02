O Benfica regressou nesta segunda-feira às vitórias, ao bater fora o Tondela por 3-1 na 21.ª jornada da Liga.

Everton (23m), Darwin (34m) e Gonçalo Ramos (53m) marcaram para os encarnados, enquanto Eduardo Quaresma apontou o único golo dos beirões já nos minutos finais do jogo.

Com este resultado, o Benfica chega aos 47 pontos na Liga e aumenta para nove pontos a vantagem para o Sp. Braga, quarto classificado. Os encarnados estão seis pontos do Sporting (2.º) e a 12 do líder FC Porto.

