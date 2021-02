O Boavista recebeu e venceu o Moreirense por 1-0, no Bessa, na partida que marcou o arranque da 20.ª jornada da Liga.



Num momento de génio, aos 53 minutos, Angel Gomes marcou o golo que decidiu a partida.



Com esta vitória, os axadrezados saltaram para o 13.ª lugar enquanto os cónegos permanecem em sétimos, mas podem ser ultrapassados pelo Santa Clara nesta ronda.



O resumo do jogo: