FIGURA: Angel Gomes

Decidiu o jogo com um livre direto para um golaço. Aquele que tem sido o elemento mais diferenciado pelo seu talento esta época no Bessa apareceu para dar a vitória à equipa de Jesualdo Ferreira, com o seu quarto golo em 2020/2021. Iguala Elis como melhor marcador da equipa, com quatro golos. Demonstrou a sua qualidade em alguns lances individuais, como o passe que isolou Elis num lance que podia ter dado o 2-0.

MOMENTO: classe de Angel Gomes para a vitória (53m)

Foi um momento imenso. O momento. Aos 53 minutos, a classe do extremo de 20 anos libertou as ânsias do Boavista para valer a terceira vitória no campeonato. Livre direto soberbo, com o pé esquerdo, a entrar ao canto superior esquerdo, sem hipóteses para Mateus Pasinato.

Boavista-Moreirense: toda a reportagem do jogo

OUTROS DESTAQUES

Filipe Soares: qualidade e tranquilidade espalhadas no relvado do Bessa, a meio-campo. Faltou, talvez, maior acutilância no lado ofensivo. O Moreirense foi de processos simples, não inventou e os pés do médio mostraram isso, com qualidade no passe e nas desmarcações que ditaram chegadas à área defensiva do Boavista. Saiu à hora de jogo quando Vasco Seabra fez as primeiras substituições para responder ao 1-0.

Sauer: o grande impulsionador do ataque do Boavista na primeira parte. Ao quarto de hora, teve uma arrancada sensacional do meio-campo até à área que ditou uma das chegadas mais perigosas do Boavista.

Ferraresi: praticamente imperial nos duelos a nível defensivo, teve atitude e intensidade. Sempre ligado ao jogo nessa missão e até impressionou na calma em alguns lances, quando já parecia apertado pelos adversários.

Abdu Conté: as principais chegadas do Moreirense à área contrária, sobretudo pela ala esquerda, tiveram no lateral investimento quanto-baste. Fez uso da velocidade e da qualidade com bola no pé para ajudar nesse sentido ofensivo e fez uso também do físico para recuperar para trás.

Léo Jardim: acabou por ser fundamental no desfecho, com uma defesa impressionante em cima do último dos três minutos de compensação, a desvio de Derik Lacerda. Pelo guarda-redes também passa o jogo.