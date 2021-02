Declarações do treinador do Moreirense, Vasco Seabra, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após a derrota por 1-0 ante o Boavista:

«Ofensivamente, estávamos com pouco discernimento. A equipa não estava a conseguir ser tão afoita e vertical. Quando conseguimos sair da pressão, não estávamos a definir o último passe, o cruzamento não saía da forma que queríamos, ou não tínhamos os elementos que pretendíamos na área. Apontar zero à atitude dos jogadores, tiveram um compromisso grande e o resultado acaba por ser injusto para nós. O jogo foi dividido, equilibrado, definido num lance difícil de ajuizar e, depois, num livre muito bem marcado.»

«Depois, carregámos, nem sempre com a melhor qualidade, mas com vontade, ambição de inverter as coisas. Penso que faltou esse discernimento. Orgulhoso da atitude dos jogadores.»

[Substituição do Filipe Soares:] «O que sentíamos é que o Filipe estava a conseguir traduzir para o jogo coisas importantes, como sempre, é um excelente jogador. O que procurámos foi trazer um jogador que tem uma ligação de passe mais à frente [David Simão], também para variar com mais velocidade e porque estávamos a sentir algum desgaste nos jogadores que retirámos. Foi para tentar refrescar e ter mais capacidade para sermos velozes a rodar a bola e chegar no último terço.»

[Como vê o Boavista desde que saiu:] «Não me parece bem analisar o que quer que seja, comparando com o que fizemos, por uma razão ética e profissional. O que vi foi uma equipa que conheço, com intenções claras e que procurou ferir na sua verticalidade. Procurou jogar ganhando bola para, no nosso erro, poder transitar para as nossas costas e uma equipa sempre perigosa, com vontade de defender o resultado.»

«Nós podemos cair, mas levantamo-nos. Amanhã a equipa vai dar resposta no treino, vamos descansar e depois voltar com forças redobradas para dar a nossa resposta normal. Foi um jogo que infelizmente não correu bem, vínhamos de três vitórias fora de casa e sabemos que faz parte do processo. A atitude dos jogadores dá-nos a acalmia de que temos um caminho longo, difícil, mas com confiança para alcança o que pretendemos.»