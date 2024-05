O Casa Pia foi a casa do Famalicão vencer por 2-1, na última jornada do campeonato.

Os famalicenses até entraram bem no encontro e a vencer, com o golo de Zaydou Youssouf, mas a resposta dos «gansos» acabou por surgir, com os pontapés certeiros de Felippe e Nuno Moreira.

Veja aqui o resumo do encontro: