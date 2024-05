De Famalicão já se vislumbram férias, descanso, praias, viagens e abraços em família. Na tarde desta sexta-feira, Famalicão e Casa Pia inauguraram a derradeira jornada da Liga com um triunfo dos «Gansos» (1-2). Num encontro intermitente, variando entre as indecisões e a vontade de vencer, o Famalicão foi incapaz de arrecadar a melhor série vitoriosa da época.

Já lá vamos. Importa referir que Armando Evangelista – que na próxima semana deverá definir o próprio futuro – trocou Luiz Júnior, Mihaj e Henrique Araújo por Zlobin – em estreia na Liga – Haas e Cádiz.

Entre os forasteiros, Gonçalo Santos encarou esta partida como nova oportunidade para distribuir minutos. Assim, o timoneiro dos «Gansos» aplicou sete alterações. Ora, além do castigado Pablo Roberto, para o banco seguiram Zolotic, João Nunes, Lelo, Yuki Soma e Neto. Por sua vez, Rúben Lameiras não foi convocado.

Assim, a titularidade foi confiada a Tchamba, Fernando Varela, Larrazabal, Tiago Dias, Segovia, Felippe Cardoso e Lacximicant.

Reveja, aqui, o filme do jogo.

Face à hora escolhida para a partida (18h45), o golo inaugural surgiu com dezenas de adeptos a caminho do Municipal de Famalicão. Ao quarto minuto, e na primeira incursão ofensiva, Cádiz e Chiquinho – momentaneamente à direita – combinaram, mas o passe do extremo rolou até fora da área. Não obstante, daquela zona surgiu o «pé canhão» de Youssouf.

Aproveitando a barreira a preto e branco no campo de visão de Lucas Paes, o médio desferiu um arco indefensável. Foi o segundo golo na Liga para o francês, o segundo em três jornadas. Um final de época prolífero nesta métrica.

Na tentativa de resposta, o Casa Pia adiantou unidades, mas sem perigo. Por sua vez, o Famalicão contava com a inspiração de Puma Rodríguez para delinear contra-ataques velozes. Todavia, o criativo revelou, por várias ocasiões, egoísmo.

Quando o encontro parecia amarrado a uma toada de desinspiração e comodismo, um erro de Topic revelou-se fatal. A meio-campo, e na tentativa de desarmar um adversário, o sérvio acabou por assistir Felippe Cardoso.

A partir da direita, o avançado encontrou espaço para visar Zlobin. Contando com um desvio de Riccieli, Cardoso assinou o sexto golo no campeonato. Estavam decorridos 22 minutos.

Felippe, o diabo

O empate galvanizou o «Ganso» Cardoso para disputar todos os lances, com e sem bola. Depois de ver amarelo por uma cotovelada a Riccieli, o avançado ameaçou o bis, aos 32m. Contudo, Zlobin mergulhou e deu o corpo em prol da igualdade.

Se nesta época – não por poucas ocasiões – o Casa Pia foi uma equipa apática, medrosa, agarrada a empates, Felippe Cardoso estava determinado a encerrar a temporada com uma imagem diferente. Aliás, essa postura ficou clara na receção ao Moreirense (0-1).

Entretanto, na outra extremidade do campo, Cádiz seguia silenciado, face à pressão da reforçada linha defensiva. O calculismo de Geraldes e Tchamba arredou o artilheiro do Famalicão – 15 golos – de uma tarde para recordar.

Sensações díspares no fecho da Liga

Na etapa complementar, o Famalicão revelou uma faceta inédita na era Evangelista. Erráticos na construção e desorganizados na transição defensiva. Se, aos 53m, Zlobin agigantou-se perante Felippe Cardoso, aos 56m o guardião nada poderia fazer.

Em novo momento de descoordenação entre os defesas, Nuno Moreira agradeceu o espaço para consumar a reviravolta.

Entre trocas e pouco futebol – com o índice de agressividade a aumentar – o Famalicão foi incapaz de resgatar um ponto. Ainda que Sorriso e Óscar Aranda tenham visado a baliza de Lucas Paes, o guardião raramente foi obrigado a aplicar-se.

Consulte os destaques desta partida.

Por isso, o final do encontro deixou ideias díspares daquelas edificadas desde agosto. O Famalicão, inúmeras vezes, e por mérito, elogiado pelo futebol ofensivo e pelas jogadas fluídas, esta tarde foi incapaz de encontrar Cádiz e de se manter organizado.

Do outro lado, o Casa Pia, por fim, revelou a faceta ofensiva que Gonçalo Santos prometeu nas últimas semanas, depois de garantida a permanência.

No oitavo lugar, com 42 pontos, o Famalicão foi incapaz de atingir a terceira vitória consecutiva, o que selaria a melhor sequência nesta edição da Liga.

Ora, o Casa Pia fecha a época com um triunfo, depois de duas derrotas consecutivas. Apesar da época intermitente – por vezes até a temer a despromoção – os «Gansos» espreitam a melhor posição da história. Por agora são nonos, com 38 pontos, e aguardam o desfecho dos encontros de Rio Ave, Farense e Gil Vicente. Há um ano, o Casa Pia arrecadou o 10.º lugar, com 41 pontos.